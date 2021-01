9







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Uno, due, tre... e pure quattro, col sorriso. Buon anno dallo Stadium. La Juve torna a giocare, a segnare, a vincere e convincere: lo fa con un 4-1 netto ai danni dell'Udinese, che concede e non si nasconde, che capitola però sotto i colpi di Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa. I migliori. Senza ombra di dubbio e con una condizione già differente, già da grandi traguardi. Chiude i conti Paulo Dybala, che risponde all'ultimo colpo di Zeegelaar.



In una giornata in cui lassù hanno ripreso a correre, Pirlo non è rimasto a guardare. Anzi: ha ritrovato anche un paio di giocatori che possono dare la svolta, a partire da Ramsey e proseguendo con gli ultimi guizzi di un redivivo Kulusevski. E Paulo? Il gol sul finale sembra un segnale. Ma la prestazione non è stata certamente esaltante..



