La priorità è rivolta alla prima squadra, ma la Juventus cura anche il mercato dei suoi giovani, che un giorno potrebbero diventare le nuove stelle bianconere. In particolare, il giocatore in questione è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 in prestito al Perugia, che l’anno prossimo potrebbe calcare i campi di Serie A. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, il club di Andrea Agnelli vorrebbe replicare l’operazione Mandragora e girare il ragazzo all’Udinese. Un modo per fargli macinare minuti nella massima serie e mantenerne il controllo del cartellino in ottica futura.