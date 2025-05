Getty Images

Juve-Udinese, Nico Gonzalez a DAZN: 'Dobbiamo andare lì e lasciare la vita...'

41 minuti fa



Ai microfoni di DAZN, dopo Juventus-Udinese, hanno parlato Nico Gonzalez e Kenan Yildiz. Queste le parole dell'argentino: "Sono contento di più per la vittoria, sapevamo che ci sarebbero mancate due finali. Ora dobbiamo preparare al meglio per la prossima. Champions? Quello è l’obiettivo nostro, dei tifosi e della società. Dobbiamo andare lì e lasciare la vita, noi come Juve dobbiamo andare in Champions".



Mentre Yildiz: "Molto importante, è stato molto duro. Dobbiamo vincere l’ultima. Assist a Nico? Mi ha detto che questo era il mio gol ma io gli ho detto che è il suo perché l’ha fatto lui. Dobbiamo essere felici entrambi".