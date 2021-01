La Juventus all'Allianz Stadium ospita l'Udinese per la prima partita del 2021, dopo la sconfitta di 12 sere fa, sempre in casa, patita per mano della Fiorentina. Fuori Morata per infortunio, oltre agli squalificati Rabiot e Cuadrado. Nell'Udinese un'assenza pesante: Deulofeu. A dirigere l'incontro è Piero Giacomelli, coadiuvato dai guardalinee Valeriani e Pagliardini e dal quarto uomo Abbattista. Il Var è Rosario Abisso, coadiuvato dall'Avar Lo Cicero. Calcio d'inizio ore 20.45.



JUVE-UDINESE, LA PARTITA LIVE

Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali di Juventus-Udinese:

64' - Terzo ammonito nella Juventus: De Ligt per un fallo in ritardo (ma assolutamente non cattivo, aveva anche ritratto la gamba) su De Paul

53' - ANNULLATO GOL A RAMSEY: dopo la parata di Musso, il pallone gli rimbalza sulla mano destra poggiata a terra

33' - Ammonito anche McKennie per la Juventus, per un fallo aggressivo in scivolata su Samir nel tentativo di prolungare il pallone

31' - Regolare il gol di Ronaldo: perfetta la palla rubata da Ramsey a De Paul sulla trequarti, che lancia Ronaldo verso la porta dell'Udinese

21' - Punizione di seconda dal limite dell'area per la Juventus in seguito ad intervento a gamba tesa di Zeegelaar su Dybala: nessun giallo al giocatore dell'Udinese, Ronaldo avrebbe avuto il pallone disponibile a 25 metri dalla porta ma Giacomelli non ha concesso il vantaggio

11' - IL VAR ANNULLA IL GOL DELL'UDINESE: a inizio azione De Paul aveva vinto il contrasto con Bentancur toccando il pallone col braccio sinistro

7' - Chiesa invece viene ammonito subito per una trattenuta in ripartenza su Lasagna

5' - De Maio interviene duramente su Dybala a centrocampo, Giacomelli per ora tiene il cartellino nel taschino