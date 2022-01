Intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato del contatto in area di rigore tra Bernardeschi e Soppy durante il match tra Juve e Udinese, che avrebbe potuto portare alla concessione di un penalty a favore degli ospiti. Ecco il suo commento: "In presa diretta non si era accorto nessuno della tirata dei capelli, Bernardeschi è stato un po' ingenuo. Non è un episodio da VAR, è una trattenuta che dura molto poco. Se Giua avesse fischiato rigore però non avrebbe sbagliato".