Altra prestazione poco convincente inper Weston, che comunque riesce a strappare la sufficienza da alcuni dei giornali in edicola oggi. "Da esterno non combina un granché, anche se davanti si trova un Udogie in versione ridotta. Le cose migliori le dimostra quandolo sposta in mezzo al campo" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6 esattamente come Tuttosport. "Il dinamismo non gli fa difetto, la sostanza il più delle volte sì. Un guizzo interessante in avvio di ripresa, un paio di generose corse all'indietro per scongiurare sul nascere le ripartenze ospiti". 5.5, invece, da parte de Il Corriere dello Sport: "Esterno a tutta fascia forse non è il suo ruolo, ma se continua a girare a vuoto non è per una questione di posizione". Bocciatura totale (5), infine, per noi de ilBianconero.com: "Il ruolo, la forma fisica, le oggettive difficoltà fisiche. Mescolare bene. Sapete cosa vien fuori? Una brutta prestazione. Anche se nel finale rialza un po' di percentuali...".