La Juventus chiude la prima giornata di Serie A del 2021: è la quindicesima di campionato, nella quale i bianconeri affrontano l'Udinese all'Allianz Stadium. Prima gara dell'anno per la squadra di Pirlo,. Il periodo di pausa è servito alla Juve per ricaricarsi e, soprattutto, analizzare i primi mesi di questa stagione. Come ha spiegato anche Pirlo in conferenza c'è stato un confronto nel quale sono stati fissati gli obiettivi. Primo step: vincere stasera con l'Udinese, conquistare tre punti per iniziare bene il nuovo anno e iniziare la rimonta che può portare al decimo scudetto consecutivo.: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo.: Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto​.