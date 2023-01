Non può distrarsi la, che dopo la vittoria last minute contro la Cremonese torna in campo già quest'oggi per la sfida contro l', la prima del 2023 all'Allianz Stadium. L'obiettivo? Naturalmente conquistare altri tre punti, per continuare la rincorsa al vertice della classifica e arrivare nel migliore dei modi al big match di venerdì contro il Napoli capolista, uno snodo fondamentale della stagione che sta entrando sempre più nel vivo. Fischio d'inizio per la partita tra bianconeri alle 18.00.Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Wallace, Makengo, Udogie; Success, Beto