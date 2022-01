Altro giro, altra corsa per la, che questa sera torna sul campo dell'Allianz Stadium per la sfida di campionato contro l'ancora in piena emergenza Covid. Lo fa al termine di una settimana vissuta "sulle montagne russe", tra la "pazza" rimonta contro la Roma all'Olimpico e la delusione per la Supercoppa sfumata all'ultimo istante nel Derby d'Italia contro l'Inter. L'obiettivo? La vittoria, naturalmente, per non perdere terreno sulle avversarie in corsa per la Champions League in attesa del big match - l'ennesimo di questo mese di gennaio - di domenica prossima contro il Milan. Fischio d'inizio alle 20.45.: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Arthur; McKennie, Dybala, Kulusevski; Kean​. All.: Allegri: Padelli; Perez, Zeegelaar, Nuytinck; Arslan, Makengo, Walace, Udogie, Soppy; Beto, Deulofeu. All.: Cioffi