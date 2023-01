La rete in extremis dicontro laha allontanato i fantasmi che i tifosi bianconeri già vedevano materializzarsi all’orizzonte. Con il successivo trionfo dell’Inter sul Napoli, il campionato resta più aperto che mai come, d’altronde, anche la corsa all’Europa.Ecco il parere deiriguardo la partita tra i bianconeri di Torino e l’Udinese, salvata da Pereyra nel match della Dacia Arena contro l’Empoli.Juventus forza otto? - Dopo aver ottenuto il settimo sigillo consecutivo in campionato, la squadra di Allegri non ha intenzione di fermarsi. L’ottava vittoria di fila in Serie A per Bonucci e compagni è quotata dai bookies di Betclic a 1.75 (la stessa per Snai), contro l’eventuale trionfo della compagine di Andrea Sottil pagato 4.42. Il pareggio va a 3.68.Corsi e ricorsi - L’ultima vittoria a Torino della squadra friulana è datata 23 agosto 2015: prima giornata, il match terminò 0-1 (esito che stavolta è quotato a 14.00) e in quel campionato la Juventus dovette sudare le proverbiali sette camicie per risollevarsi e andare a vincere lo scudetto. Una rimonta che dalle parti della Continassa sperano di ripetere anche quest’anno. L’ultimo precedente risale a quasi un anno solare fa, in quanto la gara di ritorno della scorsa stagione si disputò il 15 gennaio 2022. A trionfare fu la Juventus, proprio a Torino, grazie ai gol di Paulo Dybala e Weston McKennie. 2-0 che per la sfida di sabato è dato dai traders a 9.00 (8.75 per Sisal).