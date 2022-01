1









Ventiduesima giornata di Serie A TIM. La Juventus torna a giocare all'Allianz Stadium, dove ospiterà l'Udinese di mister Cioffi. I bianconeri sono reduci dal brutto ko contro l'Inter in finale di Supercoppa, una gara che inevitabilmente ha lasciato scorie dal punto di vista fisico e psicologico.



DOVE VEDERLA - Calcio d'inizio alle 20.45, la partita sarà trasmessa su DAZN in diretta streaming e on demand. Su IlBianconero.com, diretta testuale, pagelle e commenti dall'Allianz Stadium.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Ancora fuori Danilo, oltre a Bonucci (che tornerà dopo la sosta). La Juve ritrova però gli squalificati De Ligt e Cuadrado. Dai un'occhiata alle probabili formazioni nella gallery dedicata.