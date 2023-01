Difesa blindata e altri tre punti conquistati. E ancora una volta all'ultimo istante (o quasi), proprio come a Cremona. Anche dall'Allianz Stadium, per il primo match del 2023, laè uscita con una vittoria, fondamentale per una classifica che sta facendo percepire sempre di più il sapore della rimonta. La strada è ancora lunga, certo, ma con l'è stato messo un altro mattoncino, in attesa del Napoli.Missione compiuta, dunque, eppure i tre punti non sono sinonimo di prestazione positiva per tutti i giocatori bianconeri.