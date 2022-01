1









Un gol per tempo, una risposta dietro l'altra. Juve-Udinese termina 2-0, in gol Paulo Dybala, con esultanza polemica, e Weston McKennie. Tre punti fondamentali, pesanti in ottica quarto posto, tre punti che la Juve si prende con merito e ora può aprire una settimana che la vedrà protagonista in Coppa Italia e poi nel big match contro il Milan.



Top e flop, promossi e bocciati di questo Juve-Udinese: eccoli dalle pagelle dei giornali di oggi.