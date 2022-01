8







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un gol per tempo, una risposta dietro l'altra. Non tutte positive, o almeno dipende dai punti di vista. Juve-Udinese termina 2-0 e a segno va Paulo Dybala, con il raddoppio firmato (ancora) da Weston McKennie. Sentenze in una partita in cui la Juve non gioca, dunque non domina, mai legittima il vantaggio.



Comunque, tre punti, pesanti in ottica quarto posto e per ridare continuità dopo una settimana di altissimi, bassissimi e comunque un bel po' di questioni da digerire. Ecco, n'è arrivata un'altra: giorni a parlare della Joya e arriva uno sguardo diretto alla dirigenza, legato ovviamente alle questioni di mercato. Bene, da dove ripartire? Per fortuna c'è un'altra partita, molto presto, e un percorso per cui vale la pena restare in carreggiata a prescindere dalle sbandate.



