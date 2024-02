Il match tra Juve e Udinese comincia prima, con ilBianconero. Alle 13.00 di oggi, infatti, torna l'ormai consueto appuntamento del lunedì con Osservatorio Romano, che in questo lunedì che coincide insolitamente con un "match day" punterà l'attenzione proprio sulla sfida tra le due squadre bianconere all'Allianz Stadium, in cui la Vecchia Signora dovrà andare a caccia di una vittoria dopo il pareggio con l'Empoli e la sconfitta con l'Inter a San Siro. Con Antonio Romano, a poche ore dal fischio d'inizio della partita, ci sarà Marcello Chirico.



