Kevin Lasagna è uno dei pericoli di oggi per la difesa della Juventus. A pochi minuti dall'inzio della partita l'attaccante dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un buon momento sia per me che per la squadra, stiamo bene fisicamente e abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo lavorato molto sulle ripartenze, ma non limiteremo il nostro gioco e cercheremo di far girare la palla".