La Juve vince 2-0 contro l'Udinese e porta a casa tre punti importanti. Ecco le pagelle dei singoli, tra promossi e bocciati:



Corriere dello Sport: McKennie 7 - Nuovo fedelissimo di Allegri, che lo conferma nonostante le fatiche di Supercoppa. Cerca sempre l’inserimento offensivo e fa di nuovo centro di testa come a San Siro. Decisivo.



Tuttosport:: MCKENNIE 7.5 - Motorino instancabile, sempre pronto a inserirsi e a dare una mano ai compagni. Il suo dinamismo è importantissimo per questa Juventus e il suo senso del gol fondamentale: chiude la partita dei bianconeri in anticipo, evitando un finale da brivido, con una inzuccata delle sue e la solita esultanza da maghetto.