La Juve vince 2-0 contro l'Udinese e porta a casa tre punti importanti. Ecco le pagelle dei singoli, tra promossi e bocciati:



Corriere dello Sport: Kulusevski 5 - La Juve attacca spesso dalla sua parte e lo coinvolge ma non con gli effetti sperati. Pesce fuor d’acqua.



Tuttosport:: KULUSEVSKI 5 - Partenza ciondolante e finale sonnolento. Non trova lo spunto, sbaglia diverse scelte nei momenti decisivi. In riserva dopo i tanti chilometri di San Siro.