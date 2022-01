La Juve vince 2-0 contro l'Udinese e porta a casa tre punti importanti. Ecco le pagelle dei singoli, tra promossi e bocciati:



Corriere dello Sport: Kean 6 - Ha l’occasione del rilancio ma la sfrutta a metà. Il bello è il tocco nello stretto che diventa l’assist per Dybala; il resto è il solito Moise.



Tuttosport:: KEAN 6.5 - La giocata più pericolosa – e decisiva – è la sponda con cui assiste Dybala in occasione dell'1-0. Fatica ad attaccare la profondità, non mettendo mai troppo in apprensione il terzetto difensivo friulano. L'atteggiamento, però, è positivo: partita generosa.