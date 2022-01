La Juve vince 2-0 contro l'Udinese e porta a casa tre punti importanti. Ecco le pagelle dei singoli, tra promossi e bocciati:



Corriere dello Sport: De Ligt 6,5 - Comanda la difesa con il piglio del leader e mette il piedone in un paio di mischie pericolose.

Rugani 6 - Quarta consecutiva da titolare: tutto bene a parte un buco nel finale che rischia di costare caro.



Tuttosport:: DE LIGT 7 Di testa sono tutte le sue, anche quando di fronte si trova Beto. Preciso negli anticipi e sempre pronto a immolarsi per ribattere i tiri verso la porta. A tutto questo aggiunge la leadership con cui guida il reparto.

RUGANI 7 Si trova sempre meglio in coppia con De Ligt. Prestazione attenta e sicura. L'unico brivido sul finale di partita, ma è prontissimo a recuperare con un intervento in bello stile.