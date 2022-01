È stato l'arbitro Antonio Giua a fischiare l'inizio del match tra Juventus e Udinese, alle 20:45. Partita delicata per i bianconeri di Torino che, dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, hanno voglia di rivalsa e inseguono l'obiettivo del quarto posto in classifica: unico obiettivo, quindi, vincere e mettere altri 3 punti in classifica.



La designazione

GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI



Segui su ilBianconero.com la diretta di tutti gli episodi arbitrali di Juventus-Udinese:



1' - Fischio d'inizio del match