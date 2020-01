Juventus-Udinese, ci siamo quasi. Mancano pochi minuti al fischio d'inizio dell'ottavo di finale tra la squadra di Sarri e quella di Gotti, che viene da tre vittorie consecutive in campionato e nell'ultimo turno ha vinto 3-0 contro il Sassuolo.. Insieme a lui i guardalinee Tardino e Scarpa e il quarto uomo Prontera; al VAR Piccinini, l'AVAR è Alassio.60' - Cross di Alex Sandro, Rugani gira in porta ma Nuytinck respinge con la mano. L'arbitro indica il dischetto.54' - De Ligt dentro l'area si gira e calcia in porta, Nicolas respinge e tap-in di Higuain. L'arbitro annulla per fuorigioco - millimetrico - del difensore olandese.26' - Rigore netto per la squadra di Sarri: Nicolas stende Bernardeschi e l'arbitro indica il dischetto senza dubbi.16' - E' regolare il gol del vantaggio della Juventus: è buona la posizione di Gonzalo Higuain, tenuto in gioco da Nuytinck.1' - Partiti!