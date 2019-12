Juve-Udinese, calcio d'inizio alle ore 15.Tutti gli episodi di moviola saranno seguiti, in diretta, su IlBianconero.com.PASQUAROCCA – BACCINIIV: VOLPIVAR: PICCININIAVAR: DI IORIO- Ammonito Bentancur che blocca la ripartenza avversaria. Diffidato, salterà la gara con la Sampdoria.- La Juventus gestisce il vantaggio e la gara si avvia alla conclusione.- Partita corretta, senza nessun episodio particolare da evidenziare.- Giallo a Nuytinck per un fallo su Bentancur- Scintille Bentancur-Okaka: l'attaccante accenna una reazione verso l'uruguaiano, poi se la prende anche con Matuidi.- Capolavoro di Dybala che controlla il pallone al volo e da fuori area infila Musso con un pallonetto. Pasquadra, però, annulla per un tocco di braccio dell'argentino al momento dello stop.