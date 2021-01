Domani sera la Juventus scenderà in campo all'Allianz per ricominciare il proprio percorso in campionato dopo la sosta natalizia e sfidare l'Udinese. Per quel che riguarda la rubrica "il gol de giorno", la società, attraverso i propri canali, ha voluto condividere due gol di Roberto Baggio segnati proprio contro i bianconeri friulani. La doppietta del Divin Codino è datata 2 gennaio 1994 e la Juve vinse al Friuli per 3 a 0.