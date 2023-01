Non ha convinto tutti Filipnel match di ieri tra. L'esterno serbo è stato uno dei pochi giocatori bianconeri a restare sotto la soglia della sufficienza, almeno secondo alcuni giornali in edicola oggi. "Nel primo tempo poteva finire nel programma "Chi l'ha visto?", tenuto basso da. Qualcosina in più dopo, ma poco" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un. Stesso voto da parte di Tuttosport: "Trova finalmente il fondo e il tradizionale scarico in area per la prima volta a fine frazione. E potrebbe ripetersi in avvio di ripresa, ma pecca d'egoismo e tenta la battuta a rete ignorando Kean. Pallido". Dello stesso parere anche Il Corriere dello Sport - "Questa volta non affonda il colpo" - mentre noi de ilBianconero.com abbiamo voluto premiarlo con un 6: "Alla fine, rischia ed è sempre quello più pericoloso. Come a Cremona non punge direttamente, ma si fa minaccia costante degli avversari".