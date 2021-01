La Juventus, attraverso i propri profili social, ha ricordato la sfida tra Juventus e Udinese del marzo 2019. In quell'occasione, la Vecchia Signora vinse in casa con il risultato di 4 a 1 e, in questo modo, la squadra di Allegri volò a +19 dal Napoli secondo. Mattatore di serata fu Moise Kean, con una doppietta; a completare le marcature ci pensaro Emre Can e Matuidi: tutti calciatori che non vestono il bianconero.