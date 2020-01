Your browser does not support iframes.

Non riuscite a smettere di rivedere la combinazione Dybala-Higuain che ha portato al primo gol della Juventus contro l'Udinese? Tranquilli, non siete i soli ad essere stati colpiti da questo spettacolo della natura: ieri sera, dopo la prodezza che ha aperto le marcature all'Allianz Stadium, in tanti sui social network hanno voluto dedicare un "meme" all'avvenimento; non solo tifosi bianconeri, ma anche semplici appassionati di calcio rimasti impressionati dallo scambio stretto da cui è scaturita la rete del Pipita. Qualcuno su Instagram ha azzardato il paragone: la potenza distruttiva di Gonzalo e Paulo ricorda quella di Bud Spencer e Terence Hill in certi vecchi film…