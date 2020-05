La Juventus vuole riprendere Ronaldo Mandragora dall'Udinese. Indipendentemente da come andrà lo scambio con Cristante che stanno provando a mettere in piedi con la Roma - al momento Fonseca ha bloccato la cessione del centrocampista giallorosso - i bianconeri vogliono mettere il classe '97 a disposizione di Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra Paratici e l'Udinese per far rispettare il patto: l'accordo era che la Juve pagasse 26 milioni per il controriscatto del centrocampista. E così sarà.