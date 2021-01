Il gol annullato a Rodrigo De Paul in Juventus-Udinese va a colpire un nervo scoperto nel regolamento sui falli di mano in vigore in questa stagione. Se l'anno scorso infatti tutti i tocchi di braccio, anche accidentali, che portassero poi a un gol comportavano l'annullamento della rete, quest'anno la regola invece prevede che se dopo il tocco col braccio "il pallone percorre una certa distanza o ci sono passaggi prima del tiro da gol", allora non c'è infrazione e il gol è regolare.



Nel caso di De Paul, è chiaro che al di là della "certa distanza" (da stabilire a discrezione dell'arbitro) c'è stata una triangolazione prima della conclusione vincente dell'argentino, quindi per aver annullato il gol Giacomelli ha valutato non accidentale il tocco col braccio del giocatore dell'Udinese a inizio azione.