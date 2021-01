di Nicolò Vallone

Juventus batte Udinese 4-1. Guardando solo il tabellino, sembrerebbe una prestazione esattamente in linea con ciò che ci si aspettava, una squadra che in grande stile domina l'avversario e fornisce una risposta più che convincente dopo le difficoltà dell'ultimo periodo, deflagrate col ko per 3-0 con la Fiorentina, sempre all'Allianz Stadium, prima di Natale. Ma andando a osservare bene il match di stasera, viene quasi più da pensare che la formazione di Pirlo abbia ancora i soliti difetti, e che piuttosto, per una volta, gli episodi siano girati nella maniera giusta...



I PROBLEMI - Gli stessi Pirlo, Chiesa e Bentancur dopo il match hanno ammesso che a tratti, specie nel primo tempo, è mancata la mentalità giusta. La squadra in effetti è parsa impaurita: reparti non sempre corti, appoggi e cross imprecisi, scarsa incisività nell'uno contro uno. E ci è voluto il solito Cristiano Ronaldo, con l'assistenza di un Aaron Ramsey on fire, per togliere le castagne dal fuoco. LA SORTE - Quante volte, in questa stagione, a una prestazione juventina non irreprensibile, si sono poi aggiunti eventi sfortunati a incanalare il risultato sui binari del pareggio o della sconfitta? Ecco, stasera si è verificato tutto il contrario. L'arbitro, muovendosi sul sottile filo dell'interpretazione regolamentare, stavolta ha premiato la Juve annullando la rete di De Paul che avrebbe forse cambiato l'inerzia del match. E nel secondo tempo gli uomini di Gotti hanno scongiurato ogni rischio di rimonta colpendo due traverse.



MORALE - Quando ha vinto 4-0 a Parma, ad esempio, la Juventus sembrava davvero aver fatto un gran passo in avanti. Quella che invece ha battuto con un risultato assai simile l'Udinese, paradossalmente, sul piano del gioco e di alcune sensazioni di campo è sembrata a tratti più affine a quella uscita sconfitta con la Fiorentina. Per una volta la fortuna è stata un bonus, e francamente ogni tanto è giustissimo che sia così. Ma col Milan non ci si potrà appellare solo alle sliding doors benevole.