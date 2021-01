Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro l’Udinese. Eccellente esclusione tra le fila delle Juventus: Alvaro Morata non ci sarà contro la squadra di Gotti per un infortunio muscolare . Assente anche Rabiot . Ecco l’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Faglioli, Kulusevski: Ronaldo, Dybala, Da Graca