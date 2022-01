1









Torna la Serie A e la Juventus, nel giorno delle 300 panchine sulla panchina bianconera di Allegri, vorrà dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti in campionato. Questa sera all'Allianz Stadium arriverà l'Udinese, fischio d'inizio alle ore 20.45. I calciatori convocati sono 22: recuperato (almeno per la panchina) Giorgio Chiellini, anche se Allegri nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato che non giocherà.



Out in 4: Chiesa, Bonucci, Danilo e Ramsey.



Ecco i convocati:



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Perin.



DIFENSORI - De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.



CENTROCAMPISTI - Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.



ATTACCANTI - Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge.