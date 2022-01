Tre punti preziosi, una vittoria voluta, cercata e conquistata. Esultano i giocatori della Juve dopo il successo contro l'Udinese all'Allianz Stadium, firmato dai gol di Dybala e McKennie. Tanti i messaggi comparsi sui social nell'immediato post partita, tra cui non è mancato quello del numero 10, polemico in campo dopo la rete dell'1 a 0 ma non sul suo profilo Instagram, dove non ha esitato ad aggiungere l'hashtag #finoallafine. Entusiasmo e soddisfazione anche da parte di Cuadrado, Bernardeschi, De Ligt e degli altri bianconeri, compreso Bonucci ancora ai box per infortunio.

Nella nostra gallery (in aggiornamento) tutti i post dei giocatori della Juve: