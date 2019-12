Fuori Bonucci e Dybala. Gli applausi dello Stadium si sprecano, per due degli eroi di questo Juve-Udinese che non ha ammesso assolutamente repliche. Ecco, dagli scroscianti complimenti ai fischi è passato mezzo secondo, perché per il 10 entra il 33. E il 33 è Bernardeschi, fischiato ancor prima di entrare in campo. Accoglienza men che tiepida, dunque, per l'esterno toscano. Che si è posizionato alle spalle di Higuain e Ronaldo, e che sta provando a dare manforte alla manovra offensiva. Certo, con questo clima è difficile emergere. Anzi: complicatissimo.