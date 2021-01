ha sbloccato la prima gara della Juventus nel 2021: 1-0 contro l'Udinese, firmato dal portoghese. Andrea Pirlo si sbraccia in panchina, come riporta Dazn alla sua squadra chiede più velocità nel girare il pallone, senza cercare la verticalizzazione per forza ma provando anche a 'stanare' l'Udinese. La tattica della squadra di Gotti infatti è quella di rimanere chiusi dietro per poi ripartire in contropiede appena si apre qualche varco.