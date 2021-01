Domani sera la Juventus tornerà in campo per la prima volta dopo la sosta natalizia per sfidare l'Udinese all'Allianz Stadium. L'obiettivo della squadra di Pirlo è quello di cambiare faccia al campionato in corso e riprendere la caccia al primo posto in classifica. Nell'attesa del match, la società bianconera ha pubblicato sui propri social gli highlights dell'ultimo Juventus-Udinese, disputatosi il 15 dicembre 2019 e vinto 3 a 1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Bonucci.