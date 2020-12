Domenica sera alle 20.45 si sentirà nuovamente il fischio d'inizio rimbombare all'interno dell'Allianz Stadium vuoto. La Juventus sfiderà l'Udinese con l'unico obiettivo di vincere e lasciare alle spalle i fantasmi di Firenze. L'esito dello scontro non è per nulla scontato, la squadra di Gotti è molto abile nel chiudere gli spazi agli avversari e la Juve ha dimostrato più volte di soffrire le squadre che non concedono spiragli. Nel frattempo, la società friulana ha anticipato sui social che per la sfida di domenica sera la squadra vestirà la maglia blu del kit away.