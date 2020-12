La Juventus è tornata in campo in questi giorni dopo la sosta natalizia per preparare la sfida di domenica contro l'Udinese. Un aspetto sul quale Pirlo dovrà lavorare è la fase offensiva, viste le capacità della squadra di Gotti di chiudersi in difesa. Questo è quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "L’Udinese, in tutto questo, è insidiosa. In copertina mette De Paul e Pereyra, qualità argentina, ma vince le partite in difesa. Dimenticate per un attimo Lasagna, Okaka, Deulofeu, Nestorovski

e Pussetto, guardate i numeri. L’Udinese ha la quinta difesa della A e per volume di occasioni concesse è seconda dietro al Napoli. Meglio di così, quasi impossibile. Per questo, il primo test dell’anno è una prova per l’attacco della Juve".