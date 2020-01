Domani sera si gioca la Coppa Italia, che costituisce sempre un'ottima occasione per permettere alle squadre di dare minutaggio a quei giocatori che in campionato non riescono a trovare troppo spazio. E chissà, magari anche per effettuare qualche esperimento, senza mai pregiudicare la resa della squadra. È il caso della Juve che scenderà in campo contro l'Udinese. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, prima di tutto, inevitabile, l'inesauribile Buffon in porta. Poi, Rugani. Anche quest'anno l'ex Empoli, complice l'infortunio di Demiral, è destinato a rimanere a Torino, e la Coppa Italia può rappresentare l'inizio di un percorso di reinserimento che - ci si augura - può portare ad una sua consacrazione rinviata fin troppo a lungo. Ci saranno poi i tre brasiliani: Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Centrocampo che verosimilmente presenterà Emre Can, Bentancur e Bernardeschi, all'esordio nella nuova veste tattica cucitagli su misura da Sarri. In avanti spazio a Higuaín, unica certezza nel tridente. La vera sorpresa, però, potrebbe essere presentata a partita in corso: probabile, infatti, l'impiego di Marko Pjaca, al centro di una serie di voci di mercato.