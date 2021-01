Juventus-Udinese si è conclusa sul risultato di 4-1 (doppio Ronaldo inframezzato da Chiesa, poi Zeegelaar e poker Dybala), un risultato che non si vede spessissimo nel calcio, eppure tra le due bianconere è non ricorrente ma sicuramente più comune del normale. È infatti la terza volta in questo fantastico decennio juventino che la Vecchia Signora sconfigge la formazione friulana con questo punteggio. Il 2 settembre 2012 accadde a Udine: rigore di Vidal, poi Vucinic e doppio Giovinco prima del gol della bandiera di Lazzari. E poi all'Allianz Stadium l'8 marzo 2019: doppietta di Kean, Emre Can su rigore e infine Matuidi, prima di un Lasagna finale ancora per le statistiche.