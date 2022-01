Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Juventus e Udinese, con un riferimento in particolare a Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Stasera la Juve deve fare la partita e giocare meglio anche tecnicamente. Allegri ha chiesto ai suoi giocatori più velocità e precisione, per poi alzare il ritmo. Io mi aspetto una partita in cui l'Udinese starà in attesa e proverà a ripartire, più di così non potrà fare. La Juve deve stare attenta, perchè con le medio-piccole ha fatto male in questa stagione. Dybala? Deve rispondere sul campo: mi aspetto una prova anche vagamente polemica".