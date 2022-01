Paulo Dybala in versione "leader". Secondo quanto riportato dai cronisti di DAZN, il numero 10 bianconero ha caricato i compagni nel pre partita di Juve-Udinese - "Vamos, vamos", ha ripetuto più volte -, parlando a lungo soprattutto con Arthur, a cui Allegri ha concesso una chance da titolare. Atteggiamenti da vero capitano, quelli dell'argentino, che questa sera indossa effettivamente la fascia al braccio in assenza di Chiellini, presente in panchina ma non al meglio fisicamente: un segnale positivo, specie dopo una settimana in cui Dybala è stato al centro di diverse voci relative al suo rinnovo con la Juve, che pare ancora in bilico.