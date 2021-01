Dopodomani sera, dopo una breve sosta natalizia, la Juventus tornerà a giocare all'Allianz Stadium, ospitando l'Udinese per la 15^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo, che finora ha dovuto fare i conti a più riprese con i problemi fisici dei suoi giocatori, avrà finalmente l'intero organico a disposizione. Tranne per un elemento, che però non occupa l'infermeria e tornerà a disposizione domenica per il Milan: sarà assente contro la squadra di Gotti il terzino colombiano Juan Cuadrado, che ha rimediato una giornata di squalifica venendo espulso nella partita persa contro la Fiorentina prima di Natale.



DOVE E QUANDO VEDERE LA GARA - La partita sarà visibile su DAZN1 e tutte le piattaforme DAZN. Il calcio d'inizio è alle 20.45.