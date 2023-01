Nel dolore più atroce per la scomparsa di Gianluca Vialli, la Juventus dovrà distogliere la testa da questa tragica notizia per preparare al meglio la prossima sfida in campionato contro l'Udinese. Servirà vincere anche e soprattutto per tributare l'ex attaccante bianconero e per farlo, Massimiliano Allegri potrà contare su due rientri di spessore.- A dire il vero uno è già rientrato e si tratta di Federico, ma fino ad ora non ha mai disputato un match partendo dal primo minuto, cosa che potrebbe verificarsi domani sera nella sfida contro i friulani. La stessa sorte potrà toccare anche ad Angel, che sembra pienamente recuperato e pronto per fare parte degli 11 selezionati da mister Allegri.