A poche ore dall'inizio di Juventus-Udinese, una curiosità "cromatica" sulla sfida arriva direttamente da Juventus.com, che ripercorre cinque sfide contro i friulani in cui la Signora, pur in casa, ha rinunciato alle strisce bianconere scendendo in campo con la seconda divisa.



Nel 2004-05, una Juventus in maglia blu batte l'Udinese di Spalletti 2-1 al Delle Alpi con reti di Ibrahiovic e Camoranesi. Nella stagione 2009-10, invece, la Juventus veste d'acciaio e batte 1-0 i friulani con gol di Grosso. Una delle partite contro l'Udinese più emozionanti del recente passato è il 2-1 in rimonta del 2011-12, firmato da Matri sotto la neve e con la particolare divisa rosa. Si torna poi in bianco e nero, ma soltanto per le immagini: 1958-59, la Juventus in bianco e con la stella sul petto per la prima volta batte i friulani 3-0 con doppietta di Boniperti e rete di Charles; un anno dopo, in bianco e con pantaloncini neri, si ripeterà con un successo per 4-3: ​in gol Stacchini, Charles, Sivori e Colombo.