A sbloccare il risultato contro l'Udinese è stato Cristiano Ronaldo, che ha permesso alla Juventus di andare all'intervallo in vantaggio per 1-0. Ma nell'intervallo dell'Allianz Stadium è stato Federico Chiesa, stasera esterno di fascia destra, a presentarsi ai microfoni di Dazn. Ecco le parole di Chiesa: "Il nostro approccio oggi è stato migliore che contro la Fiorentina. Vogliamo portare a casa questi 3 punti fondamentali. Gli altri risultati? No, dobbiamo restare concentrati solo sulla nostra partita e ora pensiamo al secondo tempo."