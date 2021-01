Grazie alla fondamentale vittoria contro l'Udinese, la Juventus ha cominciato il 2021 nel migliore dei modi e ha mantenuto viva la speranza scudetto. Inoltre, vincere è il miglior modo per approcciare un big match come quello di mercoledì contro il Milan. Tra le tante buone notizie: la doppietta del solito Cristiano Ronaldo, il gol e la prestazione di Chiesa, il ritorno sul tabellino dei marcatori di Dybala e il ritorno in campo di Chiellini. Tutti momenti immortalati nella gallery sul sito ufficiale della Juventus.