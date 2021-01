1









Cristiano Ronaldo ha inaugurato il 2021 della Juventus. E chi sennò... Destro secco a bucare Musso, all'intervallo della gara con l'Udinese la squadra di Andrea Pirlo è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete del portoghese. CR7 è determinato a trascinare la squadra in alto in classifica, recuperare la distanza dalle altre squadre e inseguire quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo dei bianconeri. Con quella di oggi è a quota 17 reti in stagione su 40 presenze, nella gallery le immagini del gol segnato all'Udinese.