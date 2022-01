Al centro delle cronache per l'episodio alla fine della Supercoppa italiana contro l'Inter, continua il periodo non fortunato per Leonardo Bonucci. Come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il difensore bianconero salterà la partita contro l'Udinese per un risentimento che lo terrà fuori fino alla sosta per le nazionali, in programma a fine mese.