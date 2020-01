Scambio Dybala-Higuain. Così, in loop. Fino alla porta. E alla fine il Pipita l'ha messa dentro. Con la rete dell'argentino, la Juventus è andata in gol all'Allianz Stadium per la 39a partita consecutiva. L'ultima volta che i bianconeri hanno finito una partita in casa senza segnare era il 22 aprile 2018 contro il Napoli, nella parte finale del campionato vinto dai bianconeri.